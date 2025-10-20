Аморим объяснил, что порадовало его больше всего в победе над "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, что больше всего его порадовало в победе над "Ливерпулем" (1:2).

В воскресенье "Юнайтед" впервые при Амориме оформил две победы кряду в Премьер-Лиге, нанеся "Ливерпулю" его четвертое подряд поражение во всех соревнованиях.



Аморим признает, что "Юнайтед" немного повезло, но дух команды — это то, что по-настоящему порадовало Рубена.



"Думаю, это крупнейшая победа за мое время в "Манчестер Юнайтед". Эта победа многое значит сегодня, но завтра она уже не будет значить много. Это три очка, и это хорошая победа".



"В ключевые моменты нам сопутствовало некоторое везение, но мы сражались за каждый мяч. Во втором тайме мы утратили свое хладнокровие. Но самое важное, что наш дух был на месте. Это начало всего".



"Иногда вы больше играете с мячом, в другие дни вы меньше играете с мячом. Но если у вас есть дух, вы можете выиграть любой матч", — цитирует Аморима Daily Mail.