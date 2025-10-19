Ван Дейк: "У нас были отличные моменты, чтобы вырвать победу"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк отреагировал на домашнее поражение 1:2 от "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "Ливерпуль" проиграл свой четвертый матч кряду с учетом всех соревнований, чего прежде еще не случалось при Арне Слоте.



Ван Дейк считает, что этот матч мог завершиться и иначе, но в любом случае Виргил не видит повода для паники.



"Думаю, мы были очень неряшливы, когда пропускали второй гол. Мы так упорно трудились, чтобы вернуться в игру, и мы создали отличные моменты, чтобы вырвать победу, но когда пропускаешь второй гол таким образом, это расстраивает".



"Если вы посмотрите на матч целиком, то мы чересчур торопились. Они же, думаю, были очень терпеливы, они не прессинговали высоко, но и не давали нам безраздельно владеть мячом. Мы все равно создали много моментов, чтобы забить, но реальность такова, что мы проиграли".



"Нам нужно оставаться скромными и продолжать трудиться. Нам нужно, чтобы наша уверенность в себе была как можно крепче. Когда становится тяжело, важно не падать духом и сражаться друг за друга. Это длинный сезон", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.