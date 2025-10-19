Магуайр: "Нам нужно сохранять спокойствие"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр призвал свою команду не впадать в эйфорию после победы над "Ливерпулем".

В воскресенье "Юнайтед" впервые с 2016 года одержал победу на "Энфилде", что стало возможно благодаря позднему голу Магуайра (1:2).



Магуайр уверен, что этот результат запомнится надолго, однако Харри хочет, чтобы его команда сохранила холодную голову.



"Мы не можем увлекаться, потому что мы не можем позволить это как клуб, но мы используем это как мотивацию".



"Эта победа будет многое значить на этой неделе, а затем на ждет "Брайтон" дома. Поэтому нам нужно сохранять спокойствие у себя в голове".



"Это значит все для нас. Они ("Ливерпуль") были лучше нас в последние годы, а наш клуб был недостаточно хорош. Мы дарили своим фанатам недостаточно дней, как сегодня, поэтому путь к тому, чтобы набрать здесь три очка, был долгим".



"Это не просто три очка для клуба и для парней. Я приезжаю на этот стадион уже семь лет, и не набирать три очка было тяжело. Это для фанатов, и я надеюсь, они провели отличный вечер".



"Приятно победить "Ливерпуль". Суть футбола в воспоминаниях и создании особенных воспоминаний. Уверен, все фанаты отправятся домой с воспоминаниями, все мы отправимся домой счастливыми", — сообщил Магуайр Sky Sports.