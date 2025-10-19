Аморим объяснил, почему Шешко не попал в старт против "Ливерпуля"

Беньямин Шешко Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему нападающий Беньямин Шешко не попал в стартовый состав на матч против "Ливерпуля".

Несмотря на свой гол в предыдущем матче за "Юнайтед", игру против "Ливерпуля" в воскресенье Шешко начал среди запасных.

Аморим предпочел сделать ставку на Матеуса Кунью как на игрока, способного создать больше проблем паре центральных защитников "Ливерпуля".

"Кунья возвращается в основу. Думаю, он является тем игроком, обладающим характеристиками, которые могут нам помочь при продвижении вперед".

"Думаю, Ибраиме Конате и Виргилу Ван Дейку нравится бороться в воздухе. Поэтому мы постараемся противопоставить им нечто другое", — сообщил Аморим Sky Sports.




Метки Аморим, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 689




Поиск: