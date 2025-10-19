Аморим объяснил, почему Шешко не попал в старт против "Ливерпуля"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему нападающий Беньямин Шешко не попал в стартовый состав на матч против "Ливерпуля".
Несмотря на свой гол в предыдущем матче за "Юнайтед", игру против "Ливерпуля" в воскресенье Шешко начал среди запасных.
Аморим предпочел сделать ставку на Матеуса Кунью как на игрока, способного создать больше проблем паре центральных защитников "Ливерпуля".
"Кунья возвращается в основу. Думаю, он является тем игроком, обладающим характеристиками, которые могут нам помочь при продвижении вперед".
"Думаю, Ибраиме Конате и Виргилу Ван Дейку нравится бороться в воздухе. Поэтому мы постараемся противопоставить им нечто другое", — сообщил Аморим Sky Sports.
19.10.2025 19:00
