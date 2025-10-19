"Вилла" одержала пятую победу подряд

"Астон Вилла" одержала волевую победу 1:2 над "Тоттенхэмом", продлив свою выигрышную серию до пяти матчей кряду с учетом всех соревнований.

В стартовом составе "шпор" изначально была замечена лишь одна перестановка. Это Джед Спенс был назван вместо Дестини Удоджи. Но затем Кристиан Ромеро получил травму на разминке и был заменен на Кевина Дансо.



У "вилланов" Амаду Онана и Эванн Гессан появились вместо Ламара Богарда и Олли Уоткинса.



Хозяевам удалось открыть счет уже на пятой минуте. Мохаммед Кудус навесил с левого фланга, Микки Ван Де Вен сделал скидку в центр штрафной, а Родриго Бентаркур пробил в касание с рикошетом от Онана — 1:0.



Практически сразу мяч еще раз побывал в воротах Эмилиано Мартинеса, однако гол Кудуса не был засчитан из-за офсайда.



Постепенно "Вилла" стала приходить в себя, выровняла игру, а на 37-й минуте даже сравняла счет. Морган Роджерс великолепным дальним ударом застал Гульельмо Викарио врасплох — 1:1.



Во втором тайме "вилланы" больше контролировали игру, но "шпоры" были весьма опасны на контратаках.



Равновесие в счете сохранялось до 77-й минуты, когда вышедший со скамейки Буэндиа сместился вдоль границы штрафной площади, а затем неотразимо пробил с дистанции — 1:2.



У хозяев просто не было шансов избежать поражения в остатке матча. Гости действовали предельно уверенно.



"Тоттенхэм" начал матч с быстрого гола, но это ничуть не смутило "Виллу", которая нащупала свою игру и благодаря двум дальним ударам забрала три очка.



"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче