"Вилла" одержала пятую победу подряд

Эмилиано Буэндиа "Астон Вилла" одержала волевую победу 1:2 над "Тоттенхэмом", продлив свою выигрышную серию до пяти матчей кряду с учетом всех соревнований.

В стартовом составе "шпор" изначально была замечена лишь одна перестановка. Это Джед Спенс был назван вместо Дестини Удоджи. Но затем Кристиан Ромеро получил травму на разминке и был заменен на Кевина Дансо.

У "вилланов" Амаду Онана и Эванн Гессан появились вместо Ламара Богарда и Олли Уоткинса.

Хозяевам удалось открыть счет уже на пятой минуте. Мохаммед Кудус навесил с левого фланга, Микки Ван Де Вен сделал скидку в центр штрафной, а Родриго Бентаркур пробил в касание с рикошетом от Онана — 1:0.

Практически сразу мяч еще раз побывал в воротах Эмилиано Мартинеса, однако гол Кудуса не был засчитан из-за офсайда.

Постепенно "Вилла" стала приходить в себя, выровняла игру, а на 37-й минуте даже сравняла счет. Морган Роджерс великолепным дальним ударом застал Гульельмо Викарио врасплох — 1:1.

Во втором тайме "вилланы" больше контролировали игру, но "шпоры" были весьма опасны на контратаках.

Равновесие в счете сохранялось до 77-й минуты, когда вышедший со скамейки Буэндиа сместился вдоль границы штрафной площади, а затем неотразимо пробил с дистанции — 1:2.

У хозяев просто не было шансов избежать поражения в остатке матча. Гости действовали предельно уверенно.

"Тоттенхэм" начал матч с быстрого гола, но это ничуть не смутило "Виллу", которая нащупала свою игру и благодаря двум дальним ударам забрала три очка.

"Тоттенхэм" — "Астон Вилла". Отчет о матче




Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1128

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. paroljlogin7237 19.10.2025 19:00 # paroljlogin7237
    Оборона Ливерпуля рассыпалась в этом сезоне.

    (ответить)

  2. skychnie-oboi 19.10.2025 19:00 # skychnie-oboi
    Алистер просто мусор - Слот выставляет самый худший состав - имея тузы на скамейке.ТУпо пидерс лисый - играет в гавно.

    (ответить)

  3. dexter 19.10.2025 18:59 # dexter
    Просто кикните лысыго хохла.

    (ответить)

  4. division 19.10.2025 18:58 # division
    И вот эта вот параша стала чемпионом в прошлом году. Вы только вдумайтесь

    (ответить)

  5. dexter 19.10.2025 18:58 # dexter
    Слот - хуесос.

    (ответить)

  6. sellman 19.10.2025 18:58 # sellman
    Ну что, колбасники, как вам игра грузина?)

    Ну хоть может поймёте, что такое смотреть на игру команду, когда на воротах ведро дырявое стоит.

    Ну и Керкез в очередной раз топарик лютый!

    (ответить)

  7. kellborn 19.10.2025 18:54 # kellborn
    Нет, ну проебать МЮ это совсем позорно будет.

    Хорошо хоть Пеналдыш простил

    (ответить)

  8. mata-hazard 19.10.2025 18:53 # mata-hazard
    &#9889;&#65039;Конфликт на Украине завершится утратой Киевом определенных территорий, заявил Трамп:

    "Путин определенно что-то заберет, они же сражались".


    А Томагавков всё нет и нет :))))

    (ответить)

  9. division 19.10.2025 18:52 # division
    Лузерпуль: потратить 500 лямов чтобы стать говном

    (ответить)

  10. skychnie-oboi 19.10.2025 18:51 # skychnie-oboi
    Да сукаа нахуййй с поля этого Керсесаа ебанного динаща.

    (ответить)

  11. dexter 19.10.2025 18:50 # dexter
    100% пенка.

    (ответить)

  12. electric 19.10.2025 18:49 # electric
    рученьку не дали))

    (ответить)

  13. dembo 19.10.2025 18:49 # dembo
    эй, подзалупули, шо с вашей е6лой?

    (ответить)

  14. sellman 19.10.2025 18:49 # sellman
    Какой же Керкез топарик, идеальная замена Робертсона))

    (ответить)

  15. skychnie-oboi 19.10.2025 18:45 # skychnie-oboi
    Пропускаем с 1 полу атаки....И потом на фланг и по 50 навесов и прострелов вникуда....Нет вообще плеймейкера и хоть какой то осмысленой атаки.

    (ответить)

  16. division 19.10.2025 18:42 # division
    Ребятишки, я только подключился! А лузерпуль уже отсасывает как я посмотрю!

    (ответить)

  17. skychnie-oboi 19.10.2025 18:41 # skychnie-oboi
    Мусорный и бесполезный Керсекс...

    (ответить)

  18. narcot 19.10.2025 18:38 # narcot
    русня не люди



    Черданцев об ограблении Лувра этой ночью &#8722; воры похитили девять драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины:

    &#8722; Какие же крутые чуваки грохнули Лувр. Еще и корону выбросили. С короной на голове, пожалуй, да, в толпе сложно скрыться. Прям болею за них, чтобы не поймали

    (ответить)

  19. hachidlo 19.10.2025 18:35 # hachidlo
    Знаете, какие мюсли у залупулей в данный момент? "Блять, почему нельзя удалять вчерашние комменты к матчу???"

    (ответить)

  20. skychnie-oboi 19.10.2025 18:35 # skychnie-oboi
    Алиса бы этот гол не пропустил.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: