Эмери: "Футбол в Премьер-Лиге меняется тактически"

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери объяснил изменение футбола в Премьер-Лиге в этом сезоне.

В этом сезоне Премьер-Лиги наблюдается рекордно низкое за 15 последних лет количество передач в среднем за матч. Команды меньше разыгрывают мяч, а чаще играют в длинный пас.



Однако у Эмери есть этому объяснение. Унаи видит в этом эволюцию футбола.



"Думаю, это следствие того, как все меняется в футболе тактически. Футбол распадается на индивидуальные единоборства по всему полю".



"Когда команды играют персонально, прессингуя против своего ближайшего оппонента, даже при среднем блоке, мы чаще наблюдаем такие вещи, чем в прошлом году. Команды в Англии и Италии хорошо делают это".



"К примеру, здесь есть "Ньюкасл" — команда, которая последовательно играет персонально по всему полю. Другие команды только добавляют это. Становится больше дуэлей, меньше времени для передач и больше возможностей, чтобы сделать передачу за спину сопернику".



"Все становится быстрее и прямолинейнее, становится меньше передач. Улучшается игра при стандартах, команды все делают так быстро. "Брентфорд" был одним из первых. Их ауты подобны угловым — шесть или семь игроков в штрафной. Теперь больше команд в Премьер-Лиге — может быть, 10 — делают это, играя прямолинейно. Даже мы делаем это иногда", — сообщил Эмери Sky Sports.