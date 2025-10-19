Инвесторы из ОАЭ обратились к Бекхэму за помощью с покупкой МЮ

Дэвид Бекхэм Инвесторы из ОАЭ обратились к бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Дэвиду Бекхэму за содействием в покупке клуба с "Олд Траффорд".

Ранее в октябре с новой силой вспыхнули слухи о том, что "Юнайтед" может сменить владельца.

Daily Mirror подтверждает интерес к "Юнайтед" из ОАЭ, сообщая, что неназванные инвесторы готовят предложение о покупке акций семейства Глэйзеров.

Консорциум из ОАЭ хочет, чтобы 50-летний Бекхэм стал их официальным представителем, учитывая связь Дэвида с "Юнайтед", его всемирную славу и опыт как совладельца клуба в "Интер Майами" и "Солфорде".

Если эта затея увенчается успехом, Бекхэм сам может получить возможность стать миноритарным акционером "Юнайтед".

Потенциальные покупатели рассматривают Бекхэма своим кандидатом номер один, но также держат в уме варианты с другими бывшими игроками "Юнайтед" вроде Эрика Кантона и Уэйна Руни.




19.10.2025

  1. ilovemanutd 19.10.2025 15:07 # ilovemanutd
    Хуярить так много ботокса - это всегда большая ошибка, Пыня подтвердит

