Инвесторы из ОАЭ обратились к Бекхэму за помощью с покупкой МЮ
Инвесторы из ОАЭ обратились к бывшему полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Дэвиду Бекхэму за содействием в покупке клуба с "Олд Траффорд".
Ранее в октябре с новой силой вспыхнули слухи о том, что "Юнайтед" может сменить владельца.
Daily Mirror подтверждает интерес к "Юнайтед" из ОАЭ, сообщая, что неназванные инвесторы готовят предложение о покупке акций семейства Глэйзеров.
Консорциум из ОАЭ хочет, чтобы 50-летний Бекхэм стал их официальным представителем, учитывая связь Дэвида с "Юнайтед", его всемирную славу и опыт как совладельца клуба в "Интер Майами" и "Солфорде".
Если эта затея увенчается успехом, Бекхэм сам может получить возможность стать миноритарным акционером "Юнайтед".
Потенциальные покупатели рассматривают Бекхэма своим кандидатом номер один, но также держат в уме варианты с другими бывшими игроками "Юнайтед" вроде Эрика Кантона и Уэйна Руни.
