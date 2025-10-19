Франк призвал "Тоттенхэм" сделать свой стадион крепостью

Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк хочет, чтобы его команда сделала свой стадион крепостью.

В этом календарном году "Тоттенхэм" одержал лишь три домашние победы в рамках Премьер-Лиги, и Франк решительно настроен это изменить — при помощи болельщиков "шпор".



"Наш стадион не должен быть слишком приятным местом для выездов. Разве люди, которые создавали стадион, не думали много об акустике? Здесь должно быть очень громко, когда фанаты поддерживают свою команду".



"Думаю, если у нас будут эти связь и энергия между фанатами и командой, тогда на стадионе будут невероятные звук, шум и энергия, что, надеюсь, сможет подстегнуть нас".



"Мы бы хотели сделать свой дом крепостью. Это предельная цель. Если ваш дом стал невероятно сложным местом для выездов, то полдела сделано в плане того, чего вы хотите достичь".



"Нам нужно это. Когда фанаты поддерживают команду, а стадион ревет, это одно из лучших мест в мире", — цитирует Франка The Independent.