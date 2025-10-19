Аморим намекнул, что не отпустит Майну и Зиркзее в январе

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим намекнул, что не отпустит полузащитника Кобби Майну и нападающего Джошуа Зиркзее в январе.

Майну и Зиркзее связывали с уходом из "Юнайтед" еще минувшим летом, и ожидается, что в январе оба снова предпримут попытку покинуть Манчестер.



Однако Аморим игнорирует эти спекуляции и не хочет добровольно сокращать глубину состава "Юнайтед".



"Я понимаю это, но они являются нашими игроками, и нам нужен каждый, чтобы провести хороший сезон".



"Также я знаю, что в нашем клубе возникает большая шумиха насчет всего. Эти игроки не играют. Они хотят играть, и впереди Чемпионат Мира. Но есть агенты, которые слушают игроков и постоянно говорят", — цитирует Аморима Daily Mail.