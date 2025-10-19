"Форест" узнал стоимость приглашения Марку Силвы

"Ноттингем Форест" пришлось бы раскошелиться на 8 миллионов фунтов для приглашения главного тренера "Фулхэма" Марку Силвы.

Накануне "Форест" объявил об увольнении Анге Постекоглу, который покинул Ноттингем, так и не выиграв ни одного из восьми своих матчей.



"Форест" уже контактирует с Шоном Дайчем и Роберто Манчини, однако The Guardian утверждает, что на вакансию на "Сити Граунд" есть и третий претендент в лице Силвы.



Владелец "Форест" Евангелос Маринакис является большим поклонником Силвы, которого он в свое время назначал в "Олимпиакосе", другом своем клубе.



И хотя контракт Силвы с "Фулхэмом" истекает в конце сезона, он содержит внушительные отступные, которые составляют 8 млн. фунтов. Для "Форест" это может оказаться чересчур, учитывая напряженную ситуацию с соблюдением правил финансового фейр-плей.