Матета извинился перед партнерами по "Пэлас" после своего хет-трика

Нападающий Жан-Филипп Матета извинился перед партнерами по "Кристал Пэлас" после своего хет-трика в матче Премьер-Лиги против "Борнмута".

Накануне Матета забил три гола против "Борнмута" (3:3), включая пенальти в компенсированное время.



После своего пенальти у Матета была отличная возможность для четвертого гола, но Жан-Филипп направил мяч над перекладиной.



По словам главного тренера "орлов" Оливера Гласнера, Матета было не обязательно извиняться, но 28-летний француз все же это сделал.



"Он извинился, хотя он не был обязан. Нельзя использовать каждый свой момент. Он забил три. Я сказал ему, что он должен гордиться. В Премьер-Лиге непросто сделать хет-трик, и он заслужил это", — цитирует Гласнера The Independent.