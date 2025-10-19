Фернандеш остается штатным пенальтистом МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил, что капитан Бруну Фернандеш остается штатным пенальтистом команды.

В этом сезоне Фернандеш не реализовал пенальти против "Фулхэма" и "Брентфорда", хотя забил с 11-метровой отметки против "Бернли".



Однако Аморим считает, что процент реализации Фернандеша по-прежнему высок, вдобавок португальский полузащитник постоянно оттачивает свое мастерство.



"Да, он наш главный пенальтист. Кажется, из 70 своих пенальти он не забил тольк девять, включая два при мне".



"Я был очень зол этим. Но он очень уверен в себе. Он отрабатывает пенальти на тренировках и знает, что люди изучают его и пытаются понять, куда он будет бить. Поэтому он будет готов", — цитирует Аморима The Guardian.