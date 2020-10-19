Сака считает, что должен был заработать пенальти против "Фулхэма"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака считает, что он должен был заработать пенальти против "Фулхэма".

Накануне "Арсенал" одержал победу 0:1 в гостях у "Фулхэма", и в концовке этого дерби Кевин в подкате сбил Букайо в своей штрафной.



Изначально рефери Энтони Тэйлор указал на 11-метровую отметку, но после похода к монитору отменил свое решение, объяснив это тем, что Кевин сыграл в мяч.



Однако Сака убежден, что Тэйлор ошибся, и решение о пенальти должно было остаться в силе.



"На мой взгляд, это пенальти. Я понимаю, что он добрался до мяча, но контакт с моим правым коленом бы большим. Любой контакт такого рода в штрафной — это пенальти", — сообщил Сака Sky Sports.