Сака считает, что должен был заработать пенальти против "Фулхэма"

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака считает, что он должен был заработать пенальти против "Фулхэма".

Накануне "Арсенал" одержал победу 0:1 в гостях у "Фулхэма", и в концовке этого дерби Кевин в подкате сбил Букайо в своей штрафной.

Изначально рефери Энтони Тэйлор указал на 11-метровую отметку, но после похода к монитору отменил свое решение, объяснив это тем, что Кевин сыграл в мяч.

Однако Сака убежден, что Тэйлор ошибся, и решение о пенальти должно было остаться в силе.

"На мой взгляд, это пенальти. Я понимаю, что он добрался до мяча, но контакт с моим правым коленом бы большим. Любой контакт такого рода в штрафной — это пенальти", — сообщил Сака Sky Sports.




Метки Арсенал, Премьер-Лига, Сака, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 19.10.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 117

  1. ben-arfa 19.10.2025 08:07 # ben-arfa
    Не добрался он до мяча раньше, на одном из повторов явно видно было, что касание колена было задолго то контакта с мячом

