Слот уверен, что игроки "Ливерпуля" не лишились сна после трех поражений подряд

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выразил уверенность, что его игроки не лишились сна из-за трех поражений подряд.

К домашнему матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье "Ливерпуль" подходит с серией из трех поражений кряду во всех соревнованиях.



Однако Слот считает, что его игроки достаточно опытны и знают, как не терять самообладание в такой ситуации.



"Я не думаю, что мне нужно объяснять игрокам произошедшее, хотя я могу. Результаты не лгут — если вы проиграли три матча подряд, вам нужно прибавить".



"Но я думаю, эти игроки имеют опыт столь многих вещей, и не просыпаются посреди ночи, думая: "Ой, мы проиграли три раза подряд".



"Нам нужно осознавать это, и мы осознаем, а также нам нужно отреагировать на это, но когда впереди "Манчестер Юнайтед", отреагировать нужно так же, как и после трех побед подряд".



"Но, возможно, когда вы проиграли три раза подряд, вы надеетесь на эту искру или на дополнительные один-два процента — не только от нас, но и от наших фанатов в воскресенье", — цитирует Слота The Independent.