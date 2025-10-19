8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 19 октября, двумя поединками продолжится 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — АСТОН ВИЛЛА 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" выиграл только три из 17 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 10 поражений). "Астон Вилла" одержала восемь побед в 10 последних поединках чемпионата, следовавших сразу за международным перерывом (2 ничьи). Ни одна из 20 последних встреч "шпор" и "вилланов" в Премьер-Лиге не завершилась вничью.



Окончательно поправился нападающий "шпор" Рандаль Коло-Муани. Возвращение Коты Такаи тоже не за горам. Бен Дэвис и Ив Биссума присоединились в лазарете к Раду Дрэгушину, Джеймсу Мэддисону и Деяну Кулусевски.



Нападающий "Виллы" Олли Уоткинс в порядке, несмотря на полученную в сборной Англии травму. Тайрону Мингсу, Андресу Гарсии, Джейдону Санчо и Эмилиано Буэндиа предстоит фитнес-тест. Юри Тилеманс точно не сыграет.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" потерпел три поражения кряду во всех соревнованиях, включая два в Премьер-Лиге. У "Манчестер Юнайтед" ни одной победы в восьми последних выездных поединках чемпионата (2 ничьи, 6 поражений). "Красные дьяволы" ни разу не выиграли в девяти последних выездах на "Энфилд" в рамках Премьер-Лиги (5 ничьих, 4 поражения) — с победы 0:1 в январе 2016.



Основной голкипер "Ливерпуля" Алиссон все еще травмирован. Ибраима Конате и Райан Гравенберх успевают решить свои проблемы со здоровьем.



"Юнайтед" вынужден обходиться без Лисандро Мартинеса, Эйдена Хевена и Нуссаира Мазрауи.