Артета отметил зрелость и организованность "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета отметил зрелость и организованность своей команды после победы над "Фулхэмом".

В субботу "Арсенал" победил "Фулхэм" со счетом 0:1 благодаря голу Леандро Троссарда, что позволило "канонирам" сохранить лидерство в Премьер-Лиге.



Артета рад, что его команда была вознаграждена за свою настойчивость, оказавшись в непростых обстоятельствах.



"Контекст был таков, что счет был 0:0, а игра становилась все тягучее, но мы продемонстрировали большую зрелость".



"Мы продолжали стучаться в дверь различными способами, и в конце концов мы нашли способ забить с помощью стандарта. В конце концов мы заслужили это".



"Кажется, мы не позволили им нанести ни удара в створ, что говорит о том, насколько организованными мы были здесь".



"Теперь нам нужно продолжать в том же духе. Во вторник будет очередной большой матч, они следуют один за другим", — цитирует Артету Evening Standard.