Гвардиола: "Мы не можем полагаться лишь на Холанда"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может чересчур полагаться на своего нападающего Эрлинга Холанда.
В субботу Холанд оформил дубль в течение пяти минут, благодаря чему "Сити" одержал победу 2:0 над "Эвертоном". Таким образом, Эрлинг забивает уже в 11 матчах кряду за клуб и сборную Норвегии.
Однако Гвардиола хочет, чтобы другие его игроки не отставали и тоже забивали, благо команда создает достаточно моментов.
"В концовке он мог забить четыре или пять. Он наш ключевой игрок, что я могу сказать?"
"Но в то же время мы не можем полагаться и делать хорошие вещи лишь с Эрлингом".
"Наши вингеры, атакующие полузащитники и другие наши игроки должны прибавить. Когда вы создаете столь явные моменты, нужно превращать их в голы. На этом уровне нужно забивать с таких моментов".
"Им нужно забивать. Ладно, если бы мы не создавали моменты, но когда мы создаем, нужно забивать".
"Но они знают это. Мы давно об этом разговариваем. Они в порядке. На тренировках они хороши в завершении, и у меня нет никаких сомнений. Немного удачи, и они будут забивать", — цитирует Гвардиолу The Independent.
18.10.2025 22:00
Просмотров: 351
(ответить)
