Гвардиола: "Мы не можем полагаться лишь на Холанда"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не может чересчур полагаться на своего нападающего Эрлинга Холанда.

В субботу Холанд оформил дубль в течение пяти минут, благодаря чему "Сити" одержал победу 2:0 над "Эвертоном". Таким образом, Эрлинг забивает уже в 11 матчах кряду за клуб и сборную Норвегии.



Однако Гвардиола хочет, чтобы другие его игроки не отставали и тоже забивали, благо команда создает достаточно моментов.



"В концовке он мог забить четыре или пять. Он наш ключевой игрок, что я могу сказать?"



"Но в то же время мы не можем полагаться и делать хорошие вещи лишь с Эрлингом".



"Наши вингеры, атакующие полузащитники и другие наши игроки должны прибавить. Когда вы создаете столь явные моменты, нужно превращать их в голы. На этом уровне нужно забивать с таких моментов".



"Им нужно забивать. Ладно, если бы мы не создавали моменты, но когда мы создаем, нужно забивать".



"Но они знают это. Мы давно об этом разговариваем. Они в порядке. На тренировках они хороши в завершении, и у меня нет никаких сомнений. Немного удачи, и они будут забивать", — цитирует Гвардиолу The Independent.