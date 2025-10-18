Троссард принес "Арсеналу" победу над "Фулхэмом"
"Арсенал" одержал победу 0:1 над "Фулхэмом" благодаря голу Леандро Троссарда во втором тайме, сохранив лидерство в Премьер-Лиге.
Нападающий Рауль Хименес успел решить свои проблемы со здоровьем и вышел в стартовом составе "дачников".
Травмированного капитана "канониров" Мартина Эдегора заменил Эберечи Эзе.
"Фулхэм" был довольно дерзок в начале матча, тогда как "Арсенал" молчал до 16-й минуты, когда после длинной передачи Леандро Троссард сбросил мяч на Риккардо Калафьори, а тот в касание поразил ворота из пределов штрафной, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Постепенно "Арсенал" стал добавлять, прибрав инициативу, и до перерыва отметился несколькими ударами, преимущественно неточными.
Во втором тайме гости продолжили оказывать давление, но открыть счет им помог стандарт. На 58-й минуте Букайо Сака подал угловой, Габриэль Магальэяс совершил скидку к дальней штанге, а там Троссард результативно сыграл коленом — 0:1.
Спустя считанные минуты Кевин сбил в своей штрафной Сака, но рефери Энтони Тэйлор сходил к монитору и отменил свое решение о пенальти, объяснив это тем, что игрок "Фулхэма" сыграл в мяч.
Позже на пенальти претендовал Виктор Дьекереш, но также без результата. "Канониры" так и не наиграли на второй гол, однако, по крайней мере, были надежны в обороне.
Судьбу дерби решило стандартное положение, в чем "Арсенал" традиционно хорош. "Фулхэм" показал себя неудобным соперником, но отобрать очки у лидера Премьер-Лиги не смог.
"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
18.10.2025 21:35
Просмотров: 1019
Пешком обыграли, практически, хотя второй должны были ложить для уверенности. Тимбер зверь конеш.
Это Чемпик ? С навеса , стандарта очередные 1-0
Гол с углового. Кто бы удивился.
манкурт - баба?
Имя эта женщина приобретает в «Заветах Двенадцати патриархов» (апокриф первого века до н. э.) — там её зовут Мемфия[1] и — как вариант: Мемфис[2].
В средневековых легендах, в частности в мидраше «Sefer haYashar», она названа «Зулейка» (Зулайхо, Зулейха, Селиха; Злиха[3], «соблазнительница»).
Под этим же именем, а также как «Зефира», фигурирует в исламской поэзии, в частности, в поэме Фирдоуси «Юсуф и Зулейка».
с угла по классике разложили на атомы:)
На мастеркалассе
Уверенно. GG EZ
нучожопанюхишослицом??)
