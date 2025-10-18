Троссард принес "Арсеналу" победу над "Фулхэмом"

"Арсенал" одержал победу 0:1 над "Фулхэмом" благодаря голу Леандро Троссарда во втором тайме, сохранив лидерство в Премьер-Лиге.

Нападающий Рауль Хименес успел решить свои проблемы со здоровьем и вышел в стартовом составе "дачников".



Травмированного капитана "канониров" Мартина Эдегора заменил Эберечи Эзе.



"Фулхэм" был довольно дерзок в начале матча, тогда как "Арсенал" молчал до 16-й минуты, когда после длинной передачи Леандро Троссард сбросил мяч на Риккардо Калафьори, а тот в касание поразил ворота из пределов штрафной, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Постепенно "Арсенал" стал добавлять, прибрав инициативу, и до перерыва отметился несколькими ударами, преимущественно неточными.



Во втором тайме гости продолжили оказывать давление, но открыть счет им помог стандарт. На 58-й минуте Букайо Сака подал угловой, Габриэль Магальэяс совершил скидку к дальней штанге, а там Троссард результативно сыграл коленом — 0:1.



Спустя считанные минуты Кевин сбил в своей штрафной Сака, но рефери Энтони Тэйлор сходил к монитору и отменил свое решение о пенальти, объяснив это тем, что игрок "Фулхэма" сыграл в мяч.



Позже на пенальти претендовал Виктор Дьекереш, но также без результата. "Канониры" так и не наиграли на второй гол, однако, по крайней мере, были надежны в обороне.



Судьбу дерби решило стандартное положение, в чем "Арсенал" традиционно хорош. "Фулхэм" показал себя неудобным соперником, но отобрать очки у лидера Премьер-Лиги не смог.



"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче