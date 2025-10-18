Мареска объяснил преображение "Челси" в Ноттингеме

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил преображение своей команды во втором тайме против "Ноттингем Форест".

В субботу "Челси" разгромил "Форест" со счетом 0:3, все три своих гола забив после перерыва.



По словам Марески, он не испытывал злости после невыразительного первого тайма, а просто указал своим подопечным на недочеты при игре с мячом.



"Нет, я не был злым в перерыве. Мой посыл был другим: "Парни, мы хорошо прессингуем без мяча. С мячом мы недостаточно хороши". Потому что в первом тайме мы совершили три-четыре ошибки при розыгрыше мяча, позволив сопернику создать моменты. Как вы там любите говорить по-английски, ленивы? Да, ленивы. Ленивые ошибки. Мы можем избегать этого".



"Думаю, во втором тайме мы немного приспособились. И мы заиграли немного лучше".



"Хотя, я не думаю, что мы были ленивы. Неряшливы. Мы были неряшливы при розыгрыше мяча. Мы совершили некоторые ошибки, и это было недостаточно хорошо", — цитирует Мареску Evening Standard.