"Форест" разговаривает с Манчини

"Ноттингем Форест" установил контакт с бывшим главным тренером "Манчестер Сити" Роберто Манчини.

В субботу, сразу после домашнего поражения 0:3 от "Челси", "Форест" объявил об увольнении Анге Постекоглу, который не выиграл ни одного из восьми своих матчей.



Еще до увольнения Постекоглу фаворитом на роль следующего рулевого "Форест" назывался Шон Дайч, однако это не единственный рассматриваемый "лесниками" вариант.



По информации The Athletic, "Форест" уже успел переговорить с Манчини, которого на днях связывали с работой в "Манчестер Юнайтед".



Манчини, который тренировал "Сити" с 2009 по 2013 год, находится без работы с октября 2024, когда он покинул сборную Саудовской Аравии.