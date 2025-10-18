"Сити" победил "Эвертон" благодаря дублю Холанда

Эрлинг Холанд Дубль Эрлинга Холанда в течение пяти минут обеспечил "Манчестер Сити" домашнюю победу 2:0 над "Эвертоном".

Травмированного Родри в стартовом составе "горожан" заменил Нико Гонсалес. Также с первых минут появились Натан Аке и Жереми Доку, выйдя вместо Йошко Гвардиола и Оскара Бобба.

В старт "ирисок" влились Кирнан Дьюсбери-Холл, Карлос Алькарас и Бету, заменив Джека Грилиша, Тайлера Диблинга и Тьерно Барри.

В первом тайме хозяева владели определенным преимуществом, лучше контролировали мяч, нанесли девять ударов, а Эрлинг Холанд даже сотряс перекладину, однако гости хорошо оборонялись и вдобавок не забывали показывать зубы. Один только Бету имел пару хороших возможностей, но в первом случае не успел на замыкание с пяти метров, а во втором пробил мимо и угодил в офсайд.

Начало второго тайма оказалось весьма унылым, однако на 58-й минуте Эрлинг Холанд взбодрил заскучавшую публику, из центра штрафной замкнув головой подачу Нико О'Райли — 1:0.

Спустя пять минут Холанд оформил дубль, пробив в касание низом после передачи Савиньо с левого края штрафной площади — 2:0.

На этом игра окончательно успокоилась. В компенсированное время Холанд имел два верных шанса сделать счет крупнее, однако Эрлинг оба раза не смог пробить Джордана Пикфорда.

Эрлинг Холанд набрал устрашающую форму, и "Сити" просто требовалось сохранять терпение, пока их бомбардир не дождется своего шанса.

"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче




Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2025 19:00

Количество просмотров Просмотров: 451

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 18.10.2025 19:49 # division
    Кал-о-Фиоре в обороне полное гакпо, но в атаке норм

    (ответить)

  2. narcot 18.10.2025 19:45 # narcot
    «&#235;» — это буква расширенной латиницы, а не кириллическая буква «ё». Она представляет собой букву «e» с диакритическим знаком (умлаутом или диерезисом) и используется в различных языках, таких как албанский, французский, нидерландский и люксембургский, для обозначения разных звуков и правил чтения.


    18.10.2025 17:50 #
    sausage

    Долбо&#235;б

    Источник: https://fapl.ru/posts/117870/?c=1

    (ответить)

  3. narcot 18.10.2025 19:40 # narcot
    кайфарики))


    «Радио Свобода» опубликовала спутниковые снимки последствий ударов по НПЗ в Феодосии

    На кадрах показаны (https://t.me/radiosvoboda/87836) результаты двух украинских атак 6 и 13 октября. В итоге были полностью уничтожены 11 резервуаров с топливом, несколько повреждены.

    (ответить)

  4. narcot 18.10.2025 19:34 # narcot
    18.10.2025 18:04 #
    sausage

    Неожиданные результаты первых таймов на Этихаде и в Брайтоне.
    (ответить)


    18.10.2025 19:03 #
    sausage

    А чё, есть недоразвитые, которые смотрели эту хуергу, а не КП-Борнмут?
    (ответить)

    (ответить)

  5. narcot 18.10.2025 19:31 # narcot
    даун самарский забыл, что в прошлом году рассказывал)))



    18.10.2025 18:56 # удалить
    narcot

    memfis63:нищий,в июле чуть меньше 150к, то есть 147 к

    Пруф https://ibb.co/4fqcbcL


    18.10.2025 15:40 #
    memfis63

    я писал по 250
    (ответить)
    (ответить)
    18.10.2025 18:58 #
    memfis63

    147 сколько лет назад было ?

    (ответить)

  6. xusanov 18.10.2025 19:25 # xusanov
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  7. dembo 18.10.2025 19:08 # dembo
    кстати, ебаный в рот, удачи фулхему в борьбе с заднеприводным ЗЛОМ!

    (ответить)

  8. dembo 18.10.2025 19:08 # dembo
    холанд машина канешн по клепанию голов

    (ответить)

  9. sausage 18.10.2025 19:03 # sausage
    А чё, есть недоразвитые, которые смотрели эту хуергу, а не КП-Борнмут?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: