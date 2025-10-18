"Сити" победил "Эвертон" благодаря дублю Холанда
Дубль Эрлинга Холанда в течение пяти минут обеспечил "Манчестер Сити" домашнюю победу 2:0 над "Эвертоном".
Травмированного Родри в стартовом составе "горожан" заменил Нико Гонсалес. Также с первых минут появились Натан Аке и Жереми Доку, выйдя вместо Йошко Гвардиола и Оскара Бобба.
В старт "ирисок" влились Кирнан Дьюсбери-Холл, Карлос Алькарас и Бету, заменив Джека Грилиша, Тайлера Диблинга и Тьерно Барри.
В первом тайме хозяева владели определенным преимуществом, лучше контролировали мяч, нанесли девять ударов, а Эрлинг Холанд даже сотряс перекладину, однако гости хорошо оборонялись и вдобавок не забывали показывать зубы. Один только Бету имел пару хороших возможностей, но в первом случае не успел на замыкание с пяти метров, а во втором пробил мимо и угодил в офсайд.
Начало второго тайма оказалось весьма унылым, однако на 58-й минуте Эрлинг Холанд взбодрил заскучавшую публику, из центра штрафной замкнув головой подачу Нико О'Райли — 1:0.
Спустя пять минут Холанд оформил дубль, пробив в касание низом после передачи Савиньо с левого края штрафной площади — 2:0.
На этом игра окончательно успокоилась. В компенсированное время Холанд имел два верных шанса сделать счет крупнее, однако Эрлинг оба раза не смог пробить Джордана Пикфорда.
Эрлинг Холанд набрал устрашающую форму, и "Сити" просто требовалось сохранять терпение, пока их бомбардир не дождется своего шанса.
"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче
18.10.2025 19:00
Просмотров: 451
