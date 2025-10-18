Мареска не переживает из-за очередного удаления

Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему не переживает из-за очередного удаления у своей команды.

Победный матч против "Ноттингем Форест" в субботу (0:3) "Челси" завершал вдесятером после удаления Мало Гюсто за вторую желтую карточку.



Это уже пятая красная карточка для "Челси" в пяти последних матчах, включая удаление самого Марески против "Ливерпуля", однако Мареска ценит неуступчивость своих игроков.



"Повторюсь, мы можем быть лучше в этом отношении, но я не переживаю. Я знаю, что некоторые из вас скажут: "Как это он не переживает?" Я не переживаю, потому что мне нравится анализировать. В данном случае красная карточка не вызывает вопросов, да. Мы могли ее избежать, да. Конечно, могли".



"Но для меня также важно желание игроков. Сегодня это случилось при счете 3:0, когда 90 минут матча уже истекли. Мало мог избежать этого, потому что не было смысла совершать фол на вторую желтую карточку. Но хорошая вещь в том, что Мало не хочет ни в чем уступать, и это хорошо. Они не хотят пропускать гол, они играют на "клин-шит". Здесь важен баланс, и мы, конечно, можем избегать этого", — цитирует Мареску Football.London.