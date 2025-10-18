"Челси" сокрушил "Форест"
"Челси" продлил серию "Ноттингем Форест" без побед, разгромив команду Анге Постекоглу на выезде со счетом 0:3.
В стартовый состав "лесников" вернулись Муриньо, Александр Зинченко, Дуглас Лис и Ибраим Сангаре, а также впервые в сезоне вышел Тайво Авоньи.
У "синих" в старт вернулись Трево Чалоба, Ромео Лавиа и Андрей Сантос, заменив Бенуа Бадиашиле, Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо.
Хозяева "Сити Граунд" могли открыть счет уже на 10-й минуте, но Эллиоту Андерсону. "Форест" смотрелся лучше и позже создал еще пару моментов, тогда как "Челси" ожил только ближе к перерыву.
В перерыве Энцо Мареска произвел тройную замену, и уже на 49-й минуте "синие" открыли счет. Джош Ачимпонг головой вколотил мяч в ворота после великолепной подачи Нету с левого фланга — 0:1.
Спустя три минуты отличился и сам Нету. Джеймс разыграл штрафной, коротко покатив на Педру, и тот пробил в касание — 0:2.
Вскоре "лесники" выдали период активности и даже попали в перекладину, но забить не смогли, а на 84-й минуте пропустили третий гол. Рис Джеймс добил в ворота отскочивший к нему мяу после игры на выходе голкипера — 0:3.
На 87-й минуте Мало Гюсто получил вторую желтую карточку и оставил "Челси" вдесятером, но судьба матча уже была решена.
"Челси" неважно провел первый тайм, но после перерыва все быстро встало на свои места, и "Форест" в очередной раз разочаровал своих фанатов, не наиграв даже на гол престижа.
"Ноттингем Форест" — "Челси". Отчет о матче
18.10.2025 16:25
Просмотров: 513
Последние комментарии:
привет поздравляю всех с шикарнойпобедой а Риса с красивым голом
Самарский убийца-ухилянт не пробегал?
С такой говняной обороной это борьба за топ-4 и четвертьфинал лч потолок. Что-то типа Арсенала времён позднего Венгера. Нужны решения по киперу и цз
постекоглу уже уволен)))))
вроде победили, но столько моментов дали создать Форесту, это треш... только после бумажки моменты пропали. в более неудачный день была бы дежурная потеря очков после международной паузы. так что как-то сильно радости нет, в прошлом году когда Колвилл забил и 0-1 победили было в разы увереннее, чем сегодня
бонус матча : в слудующем матче апл не увидим густо даже на лавке))))))
заебись ой как зае6ись
По XG соснули лесникам. Победили благодаря стандартам. Абсолютно новый Челси.
- Алло, Трент?! Я там двухсотый матч за свой родной клуб провел и отметил это дело голешником
- Абонент временно недоступен...
кстати сработала в основном замена сантоса на гиу. Жоао педро опустили ниже ,а гиу начал нагружать центральных защей фореста.
залупитенса выход ето ваще ахтунг. Гарначо хоть не особо выделялся, но была видна его вовлечонность в игру, активность, попытки обыгрыша 1 в 1...тут просто тип шо выходил шо не выходил. Естеван вышел на 15 минут, запомнился угловый, опасным ударом до углового и парочкой проходов и желтой карточкой) Етот 45 минут проторчал на поле, в атаке нихуя, защите не помогает ,а как чмудрик делает только вид)
заебись у нас проклятие на левом фланге какое-то) Щас бы пулишича в прайме...эх
ничейный матч.
говнооборона будет стоить челси борьбы за залупл в этом сезоне.
Капец ужас, каждый навес опасность)))
ну и самый главный мем итога матча : продать пулишича и хадсона обои за 30, чтобы купить чмудрика и залупитенса за 110. Красиво
Если у гитенса к концу сезона будет больше 5 голов во всех турнирах я сильно удивлюсь)
Очень важная победа
Изи разгромили ебырей подзалупаля
