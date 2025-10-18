"Челси" сокрушил "Форест"

"Челси" продлил серию "Ноттингем Форест" без побед, разгромив команду Анге Постекоглу на выезде со счетом 0:3.

В стартовый состав "лесников" вернулись Муриньо, Александр Зинченко, Дуглас Лис и Ибраим Сангаре, а также впервые в сезоне вышел Тайво Авоньи.



У "синих" в старт вернулись Трево Чалоба, Ромео Лавиа и Андрей Сантос, заменив Бенуа Бадиашиле, Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо.



Хозяева "Сити Граунд" могли открыть счет уже на 10-й минуте, но Эллиоту Андерсону. "Форест" смотрелся лучше и позже создал еще пару моментов, тогда как "Челси" ожил только ближе к перерыву.



В перерыве Энцо Мареска произвел тройную замену, и уже на 49-й минуте "синие" открыли счет. Джош Ачимпонг головой вколотил мяч в ворота после великолепной подачи Нету с левого фланга — 0:1.



Спустя три минуты отличился и сам Нету. Джеймс разыграл штрафной, коротко покатив на Педру, и тот пробил в касание — 0:2.



Вскоре "лесники" выдали период активности и даже попали в перекладину, но забить не смогли, а на 84-й минуте пропустили третий гол. Рис Джеймс добил в ворота отскочивший к нему мяу после игры на выходе голкипера — 0:3.



На 87-й минуте Мало Гюсто получил вторую желтую карточку и оставил "Челси" вдесятером, но судьба матча уже была решена.



"Челси" неважно провел первый тайм, но после перерыва все быстро встало на свои места, и "Форест" в очередной раз разочаровал своих фанатов, не наиграв даже на гол престижа.



"Ноттингем Форест" — "Челси". Отчет о матче