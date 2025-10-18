Гвардиола допускает возвращение Грилиша в "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола допустил, что вингер Джек Грилиш вернется на "Этихад".

После двух неудачных сезонов в "Сити" Грилиш отправился в аренду в "Эвертон", где сходу принялся проявлять себя.



30-летний англичанин забил один гол и отдал четыре результативные передачи в семи матчах Премьер-Лиги за "ирисок", и Гвардиола допускает, что такой игрок еще пригодится "горожанам".



"Кажется, у него останется еще один год по контракту с нами. Важно, что он снова стал собой. Он оказывает огромное влияние на матчи "Эвертона". После такого "Манчестер Сити", возможно, захочет его вернуть, но я не знаю".



"Еще много всего должно произойти. Давайте посмотрим. Важная вещь в том, что он снова играет, получает много минут. Таков стандарт. Я очень рад, честно рад, что он снова стал собой и старается изо всех сил", — цитирует Гвардиолу ESPN.