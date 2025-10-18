Мареска: "Заменить Палмера сложно, он уникален"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поведал, как его команда собирается справляться с отсутствием плеймейкера Коула Палмера.

На своей пресс-конференции в пятницу Мареска признался, что ошибался насчет сроков возвращения Палмера в строй и что Коул пропустит с травмой паха еще около шести недель.



По словам Марески, у него нет равноценной замены Палмера, поэтому Энцо будет искать решение на каждый отдельно взятый матч.



"Заменить Коула сложно, потому что он очень важный игрок для нас, наверное, один из лучших в Премьер-Лиге. Заменить такого рода игрока всегда сложно".



"Это зависит от плана на игру. Против "Ливерпуля" на этой позиции действовал Мало Гюсто. Против "Бенфики" был Факундо (Буонанотте). Нам нужно находить различные решения".



"У нас нет другого такого игрока, как Коул. Он уникален", — цитирует Мареску talkSPORT.