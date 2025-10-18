Джака считает Вирца лучшим плеймейкером в Премьер-Лиге

Полузащитник "Сандерленда" Гранит Джака назвал Флориана Вирца из "Ливерпуля" лучшим плеймейкером в Премьер-Лиги.

Вирц до сих пор не совершил ни одного результативного действия за "Ливерпуль" после своего перехода из "Байера" за 116 миллионов фунтов минувшим летом.



Джака бок о бок выступал с Вирцем в "Байере", почти одновременно покинув Леверкузен, и Гранит уверен, что со временем Флориан раскроет свой огромный потенциал.



"Лучший плеймейкер в Премьер-Лиге? Да, это между Палмером и Фло Вирцем. Пускай будет Фло Вирц, я с удовольствием играл вместе с ним на протяжении трех лет".



"Вы еще увидите его мастерство, многие английские люди будут наслаждаться им, потому что он невероятен — не только с мячом, но и благодаря своей работе без мяча".



"Я не вижу большого количества "десяток", которые бы играли с мячом и без мяча на его уровне".



"Ему 20 или 21, и обладать таким характером, так упорно трудиться каждый день, до тренировки и после тренировки, а также злиться, если ты не выиграл тренировочный матч... Это и есть Флориан Вирц".



"Я обладаю большим уважением и к Палмеру, но посколько я наблюдал Вирца и был вместе с ним на протяжении двух лет, я знаю, что он может привнести в Премьер-Лигу".



"Надеюсь, это будет не против нас, "Сандерленда", но остальное время в году я желаю ему лишь наилучшего, потому что он заслуживает этого", — сообщил Джака Sky Sports.