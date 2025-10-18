Слот уверен, что Премьер-Лигу не выиграть с длинным забросом мяча

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выразил уверенность, что Премьер-Лигу не выиграть, делая ставку на длинный заброс мяча.

В этом сезоне Премьер-Лиги многие команды делают ставку на более прямолинейную манеру игры. Статистика говорил о снижении количества пасов и об увеличении количества дальних забросов мяча.



По мнению Слота, такой стиль имеет право на жизнь, однако Арне не считает этот стиль чемпионским.



"Думаю, стиль с длинным забросом мяча или игрой на подборах — это не тот игровой стиль, который приносил победу в этой лиге в последние 10, 15 или 20 лет".



"Если вы хотите выиграть лигу, то, на мой взгляд, с таким игровым стилем это невозможно. Но это очень справедливый ответ, когда вам приходится играть против "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Арсенала", против всех этих команд топ-уровня".



"Я не видел, чтобы какая-либо команда в Европе выиграла свою лигу с таким стилем. Ни "Бавария", ни "Барселона", ни "Реал", ни "Ливерпуль", ни "Манчестер Сити"... Но в последнее время "Манчестер Сити" часто играет таким образом".



"Длинный заброс, низкий блок, длинный заброс, низкий блок, длинный заброс, низкий блок, хотя прежде они были так успешны с другим стилем. В данный момент это довольно часто увидишь в их исполнении, да и нашем тоже", — цитирует Слота The Independent.