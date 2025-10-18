Ван Дейк: "Вирцу нужно немного времени"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что важно дать плеймейкеру Флориану Вирцу освоиться в новой команде.

Вирц пока не порадовал фанатов "Ливерпуля" результативными действиями в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов после перехода из "Байера" за 116 миллионов фунтов минувшим летом.



Однако Ван Дейк призывает 22-летнего немца не отвлекаться на внешнюю шумиху, а сосредоточиться на адаптации.



"Я сам пришел за большие деньги, и когда приходят новые игроки, важнее всего, чтобы тебя хорошо приняли, чтобы ты чувствовал себя спокойно, чтобы у тебя был улажен вопрос с проживанием, чтобы твоя семья была счастлива. Если с этим порядок, ты сможешь раскрыться".



"Помимо этого, в любом профессии тебе нужно немного времени, чтобы освоиться, узнать своих коллег и узнать, что им нравится делать. Также тебе нужно знать, каковы требования Премьер-Лиги и что значит играть за "Ливерпуль". Это абсолютно нормально".



"Мы живем в мире, когда от людей снаружи сложно получить время, но до тех пор, пока мы и "Ливерпуль" смотрим на это так, как смотрю я, желая прибавить, все будет абсолютно нормально".



"Я не думаю, что хорошо акцентировать внимание чисто на Флориане. Нет сомнений, что он, Александер (Исак), Уго (Экитике), Милош (Керкез) обладают мастерством".



"Просто важно сыграться вместе, прибавить и быть успешными. Каждый день тренировок или матч — очередная возможность притереться друг к другу", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.