В 2017 году Кут уже был объектом расследования

В 2017 году бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут уже был объектом расследования насчет обладания непристойным изображением.

На текущей неделе Кут предстал перед Королевским судом Ноттингема, отвергнув обвинения насчет съемки видео сексуального характера с ребенком. Дэвид был освобожден по залог.



Как сообщает The Telegraph, восемь лет назад Кут уже оказывался в подобной истории. Тогда судейский корпус и FA вели расследование в отношении Дэвида, у которого нашли непристойное изображение с несовершеннолетним.



Футбольные чиновники передали это дело полиции, но в адрес Кута так и не были выдвинуты обвинения. Дэвид даже не был допрошен после анализа изображения, продолжив свою судейскую карьеру.



На тот момент, в 2017 году, Кут был рефери Футбольной Лиги, преимущественно обслуживая матчи Чемпионшипа. В мае 2018 Дэвид дебютировал в Премьер-Лиге