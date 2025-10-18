В 2017 году Кут уже был объектом расследования
В 2017 году бывший рефери Премьер-Лиги Дэвид Кут уже был объектом расследования насчет обладания непристойным изображением.
На текущей неделе Кут предстал перед Королевским судом Ноттингема, отвергнув обвинения насчет съемки видео сексуального характера с ребенком. Дэвид был освобожден по залог.
Как сообщает The Telegraph, восемь лет назад Кут уже оказывался в подобной истории. Тогда судейский корпус и FA вели расследование в отношении Дэвида, у которого нашли непристойное изображение с несовершеннолетним.
Футбольные чиновники передали это дело полиции, но в адрес Кута так и не были выдвинуты обвинения. Дэвид даже не был допрошен после анализа изображения, продолжив свою судейскую карьеру.
На тот момент, в 2017 году, Кут был рефери Футбольной Лиги, преимущественно обслуживая матчи Чемпионшипа. В мае 2018 Дэвид дебютировал в Премьер-Лиге
18.10.2025 09:00
