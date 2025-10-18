Аморим "не знает", когда МЮ настигнет "Ливерпуль"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что "не знает", сколько времени потребуется его клубу, чтобы настичь "Ливерпуль".

В последние сезоны "Юнайтед" и "Ливерпуль" решали совершенно разные турнирные задачи, а в прошлой кампании "красные дьяволы" финишировали 14 строчками ниже своего заклятого врага.



В преддверии выезда на "Энфилд" в воскресенье Аморима спросили, как быстро его клуб сможет ликвидировать это отставание.



"Иногда положение вещей может очень быстро измениться. Но если вы посмотрите на историю обоих клубов, то можете почувствовать, что один клуб побеждает, побеждает, побеждает, а другой клуб переживает плохой момент".



"Мы просто должны это осознать и быть очень честными с фанатами. Но мы можем выиграть любой матч, поэтому самое важное для нас — просто думать о следующем матче. Мы можем выиграть следующий матч".



"Идея в том, чтобы в будущем сражаться на том же уровне, что и "Ливерпуль". Я не знаю, сколько времени это займет", — цитирует Аморима Sky Sports.