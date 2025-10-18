Слот уверен, что Макаллистер вернется на свой уровень

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выразил уверенность, что его полузащитник Алексис Макаллистер вернется на свой уровень.

Макаллистер сыграл ключевую роль в завоевании "Ливерпулем" титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне, но в этом пока не похож на себя.



Слот связывает это с перенесенной Макаллистером травмой, однако в этот международный перерыв Алексис сделал дубль за сборную Аргентины против Венесуэлы, что, как надеется Арне, поможет его подопечному вернуться в форму.



"Одна вещь очевидна: он много пропустил, к сожалению. Он получил травму сразу, как мы выиграли лигу, и мы ожидали, что он вернется к началу предсезонной подготовки, а этого не случилось".



"Это привело к тому, что он не был в состоянии играть по три матча подряд, поэтому он то играл, то нет, проводя по 60 минут или 45, и это никогда не идеальный сценарий для игрока".



"Но, как и все другие, он уже через многое прошел в своей карьере, и он вернется на уровень, который хочет от себя сам и который хотим от него мы", — цитирует Слота Sky Sports.