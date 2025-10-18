Гласнер: "Гехи уйдет в 2026 году"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер подтвердил, что защитник Марк Гехи уведомил клуб о решении уйти в следующем году.
Контракт Гехи по-прежнему истекает в конце сезона, и на "Селхерст Парк" уже смирились с тем, что 25-летний игрок сборной Англии не заключит новую сделку.
Гехи может покинуть "Пэлас" свободным агентом следующим летом, но также нельзя исключать, что другие клубы попытаются приобрести Марка в январе.
"Думаю, Марк уже сказал нам, что не подпишет новый контракт, поэтому он уйдет в следующем году".
"Клуб хотел сохранить его. Они предложили Марку новый контракт. Он ответил: "Нет, я хочу попробовать что-нибудь другое". И это нормально".
"Вопрос в том, как мы справимся с этой ситуацией и как будет лучше сделать следующий шаг. Мы разговариваем об этом вместе", — цитирует Гласнера Sky Sports.
