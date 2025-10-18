8-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 18 октября, семью поединками стартует 8-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ЧЕЛСИ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" проиграл четыре из пяти последних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья), в этих четырех поражениях даже не забивая. "Челси" одержал только три победы в 14 последних выездных поединках чемпионата (4 ничьи, 7 поражений). "Лесники" выиграли только одну из восьми последних встреч с "синими" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 4 поражения) — 0:1 на "Стэмфорд Бридж" в сентябре 2023.



Защитник "Форест" Мурильо должен поправиться к субботе. Александр Зинченко и Дуглас Луис под вопросом, но Ола Айна точно не сыграет.



Полузащитник "Челси" Коул Палмер испытывает проблемы с пахом и вернется только к декабрю. Также отсутствуют Леви Колуилл, Дариу Эссугу и Лиам Делап. Весле Фофана, Тосин Адарабиойо, Рис Джеймс, Андрей Сантос и Энцо Фернандес под вопросом.



БРАЙТОН — НЬЮКАСЛ 17:00



"Брайтон" потерпел только одно поражение в 11 последних домашних матчах Премьер-Лиги (6 побед, 4 ничьи). Все три выездных поединка "Ньюкасла" в этом сезоне английского первенства завершились со счетом 0:0. "Чайки" еще никогда не проигрывали дома "сорокам" в рамках Премьер-Лиги (3 победы, 5 ничьих).



В лазарете "Брайтона" остаются Адам Уэбстер, Браян Груда, Джек Хиншелвуд и Солли Марч. Йоэл Велтман, Диего Гомес и Каору Митома под вопросом.



"Ньюкаслу" будет не хватать Тино Ливраменто, Льюиса Холла и Йоана Висса. Жоэлинтон, Джейкоб Рэмси и Уильям Осула могут поправиться к субботе.



БЕРНЛИ — ЛИДС 17:00



Больше "Бернли" (15) в семи первых турах Премьер-Лиги пропустил голов только "Вест Хэм". Последний раз "Лидс" оформлял две победы кряду в высшем дивизионе еще в апреле 2022, и на сей раз будет очередная попытка сделать это. В прошлом сезоне Чемпионшипа "белые" не забили ни одного гола "бордовым" (1 ничья, 1 поражение).



Защитники "Бернли" Йордан Байер и Коннор Робертс задерживаются в лазарете, как и Зеки Амдуни. Джейдон Энтони и Лайл Фостер должны быть в порядке.



"Лидс" не может рассчитывать на Харри Грея и Вильфреда Ньонто. Лукас Перри и Даниэль Джеймс могут вернуться. Ноа Окафор под вопросом.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БОРНМУТ 17:00



"Кристал Пэлас" не проиграл ни одного из девяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге (5 побед, 4 ничьи). "Борнмут" одержал четыре победы в шести последних поединках чемпионата (2 ничьи) — как и в 16 предыдущих (4 ничьи, 8 поражений). "Орлы" не забили ни одного гола в четырех последних встречах с "вишенками" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 2 поражения).



"Пэлас" будет лишен только Чади Риада и Шейка Дукуре, но Адам Уортон уже в порядке.



"Борнмут" приветствует выздоровевшего Адама Смита. Возвращение Энеса Унала тоже не за горами.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В календарном 2025 году "Манчестер Сити" в среднем набирает 2.04 очка за матч Премьер-Лиги (53 в 26), и это высший показатель в дивизионе. "Эвертон" одержал шесть побед в 10 последних поединках чемпионата (2 ничьи, 2 поражения) — как и в 27 предыдущих (13 ничьих, 8 поражений).



Лазарет "Сити" покинули Райан Аит-Нури, Матео Ковачич и Омар Мармуш, но Абдукодиру Хусанову и Родри нужно больше времени.



Джек Грилиш не сыграет за "Эвертон" из-за условий своей аренды. Майкл Кин, Джаррад Брантуэйт и Мерлин Рель пройду фитнес-тест. Кирнан Дьюсбери-Холл возвращается после матча дисквалификации.



САНДЕРЛЕНД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



Только один из семи голов "Сандерленда" в этом сезоне Премьер-Лиги был забит в первом тайме (14% — низший показатель в дивизионе). "Вулверхэмптон" открывал счет в каждом из трех последних матчей чемпионата, не выиграв ни одного из них (2 ничьи, 1 поражений). "Волки" одержали лишь одну победу в 10 последних выездах к "черным котам" в чемпионате (3 ничьи, 6 поражений).



Хабиб Диарра, Ромейн Мандл, Деннис Циркин, Аджи Алезе и Лео Йельде прописались в лазарете "Сандерленда", а Рейнилду Мандава все еще дисквалифицирован.



Защитник "Вулверхэмптона" Мэтт Дохерти едва перенес операцию на запястье. Леон Чивоме команде также не поможет, но Жан-Рикнер Бельгард и Хван Хи Чхан под вопросом.



ФУЛХЭМ — АРСЕНАЛ 19:30



"Фулхэм" выиграл оба последних домашних матча в Премьер-Лиге, предыдущий раз делая это в декабре 2023. В этом сезоне английского первенства за "Арсенал" забивали девять различных игроков — больше всех в дивизионе (наравне с "Брайтоном"). "Дачники" одержали только одну победу в 14 последних встречах с "канонирами" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 9 поражений) — 2:1 в декабре 2023.



Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор пропустит еще несколько недель с травмой колена. В лазарете также остаются Нони Мадуэке, Кай Хаверц и Габриэль Жезус, но Бен Уайт и Мартин Субименди в строю. Пьеро Инкапье поправился.



Нападающий "Фулхэма" Рауль Хименес снова доступен после травмы. Самуэль Чуквуэзе под вопросом. Энтони Робинсон, Кенни Тете и Родриго Мунис команде не помогут из-за повреждений.