Слот: "У Вирца могло бы быть уже семь "ассистов"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот высказался по поводу старта сезона в исполнении атакующего полузащитника Флориана Вирца.

В своих семи матчах Премьер-Лиги и двух Лиги Чемпионов Вирц, купленный у "Байера" за 116 миллионов фунтов, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.



Однако Слот считает, что Вирц играет нормально. Просто партнеры Флориана не используют создаваемые им моменты.



"Когда за тебя заплатили так много денег, в основном люди смотрят на количество голов и результативных передач, но я могу сказать вам, что у него могло бы быть уже шесть или семь "ассистов".



"Посмотрите на его передачи на своих партнеров по команде, хотя это, к сожалению, и не приводило к голам. Один из лучших примеров — это матч с "Челси", когда он уже через минуту после своего выхода на поле замечательно отпасовал на Мо Салаха".



"Для Мо это гол в 99 случаях из 100. Или в 98 из 100, потому что предыдущий раз, когда он получил такую передачу — против "Атлетико", также от Флориана Вирца, — Мо попал в штангу".



"Ему немного не везет с тем, как партнеры завершают созданные им моменты, но в целом он играет нормально для 22-летнего парня, который привыкает к другой стране, даже не говоря о Премьер-Лиге", — сообщил Слот Sky Sports.