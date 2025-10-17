Фернандеш заверил, что команда совпадает с Рэтклиффом в поддержке Аморима

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что его клубу нужна стабильность, а игроки команды считают Рубена Аморима правильным человеком для возвращения к славе.

Несмотря на публичную поддержку со стороны совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа, Аморим остается под серьезным давлением, однако Фернандеш считает это особенностью клуба с "Олд Траффорд".



Фернандеш убежден, что Амориму следует дать время, благо у Рубена есть поддержка и своих боссов, и своих подопечных.



"Думаю, клубу нужна стабильность. Таково послание, которое сэр Джим хочет передать всем".



"Иногда нужно быть дальновиднее, и мы как коллектив игроков верим, что этот тренер может помочь клубу вернуться на заслуженное место".



"Если сэр Джим смотрит на это так же и считает его (Аморима) правильным человеком для этой работы, то так даже лучше, потому что тогда две группы людей совпадают во взглядах".



"Каждый приходящий сюда тренер находится в одном матче от кризиса. В этом клубе так всегда. Если вы выигрываете матч, то кажется, что вы выиграете лигу. Если вы проигрывает матч, то кажется, что тучи над клубом никогда не рассеются".



"В этом клубе любой тренер будет под давлением при плохом результате, и наш тренер — не исключение. Но он очень готов к этому и знает, насколько это большое испытание", — сообщил Фернандеш Sky Sports.