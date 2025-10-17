Аморим: "Ламменс — пока на Шмейхель"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает преждевременными сравнения своего голкипера Сенне Ламменса с легендой клуба Петером Шмейхелем.

Ламменс уверенно провел свой дебютный матч за "Юнайтед", поспособствовав победе 2:0 над "Сандерлендом" перед международным перерывом.



Ламменс практически обеспечил себе место в стартовом составе на матч против "Ливерпуля" в воскресенье и даже заслужил сравнения со Шмейхелем, однако Аморим предостерегает от поспешных выводов насчет 23-летнего бельгийца.



"Сыграет ли Ламменс против "Ливерпуля"? Это возможно, но ты должен проявлять себя на протяжении всей недели. Это возможно, что он начнет матч в стартовом составе".



"Первое впечатление — это действительно важно в футболе. Но еще важнее поддерживать этот уровень".



"Он пока не Шмейхель. Но он демонстрирует большое хладнокровие", — цитирует Аморима talkSPORT.