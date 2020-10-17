Манчини может получить работу в "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Роберто Манчини претендует на работу с "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на выражаемую на словах поддержку Рубена Аморима, клуб масштаба "Юнайтед" не может быть застигнут врасплох, если смена рулевого все же потребуется.



Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, Манчини сообщил своим друзьям, что "Юнайтед" может предложить ему работу в случае расставания с Аморимом.



Более того, Манчини уже несколько раз встречался с совладельцем "Юнайтед" сэром Джимом Рэтклиффом "на различных публичных мероприятиях" и, как и британский бизнесмен, базируется на юге Франции.



60-летний итальянец находится без работы после своего ухода с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии в прошлом году.



Манчини тренировал "Сити" с 2009 по 2013 год, приведя "горожан" к первому в их истории титулу Премьер-Лиги в сезоне 2011/12. В предыдущей кампании Роберто завоевал Кубок Англии.