Слот: "Предсезонная подготовка Исака окончена"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его нападающий Александер Исак закончил свою предсезонную подготовку и готов играть в полную силу.

После своего перехода из "Ньюкасла" за 125 миллионов фунтов Исак суммарно сыграл за "Ливерпуль" 313 минут, которые были распределены на шесть матчей.



Еще 198 минут Исак сыграл за сборную Швеции, но ни против Косово, ни против Швейцарии в этот международный перерыв ему не удалось отличиться. Тем не менее, Слот чувствует, что теперь Александер в форме.



"Думаю, теперь у него было уже пять-шесть недель в режиме предсезонной подготовки, и этого достаточно для любого игрока, особенно когда ты не играл три-четыре месяца".



"В физическом плане он близок к должному уровню, и теперь мы сможем справедливо оценивать его игру".



"Я знаю, как работает эта индустрия. Если он играет два матча за сборную Швеции и не забивает, то это не то, на что ты надеешься, конечно".



"Ты надеешься, что они будут забивать голы, если поедут в сборную, как это сделали Коди (Гакпо), Виргил (Ван Дейк), Доминик (Собослаи), Макаллистер, но он этого не сделал".



"Его предсезонная подготовка, наверное, окончена, он сыграл несколько матчей по 70, 80, 90 минут, поэтому посмотрим на него в предстоящие недели", — цитирует Слота Sky Sports.