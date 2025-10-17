Артета подтвердил, что Эдегор пропустит несколько недель

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его капитан Мартин Эдегор пропустит несколько недель с травмой колена.

Эдегор повредил связи своего колена в победном для "Арсенала" матче против "Вест Хэма" перед международным перерывом в этом месяце (2:0).



В результате Эдегор не поехал в сборную Норвегии, и впереди у Мартина еще несколько недель реабилитации.



"Он будет отсутствовать недели. Нет точной даты его возвращения, но он идет на поправку. Ему очень не повезло с тем, что случилось, и со всеми своими травмами в этом сезоне, но я думаю, через несколько недель он вернется".



"Возможно, он вернется после следующего международного перерыва, но нам нужно будет понаблюдать состояние его колена и его реакцию на следующие шаги в процессе реабилитации. Пока слишком рано давать ответ (о сроках возвращения)", — цитирует Артету Sky Sports.