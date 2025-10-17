Возвращение Палмера откладывается еще на шесть недель

Отсутствие атакующего полузащитника "Челси" Коула Палмера было продлено еще на шесть недель.

Палмер не играет в футбол с поражения 2:1 от "Манчестер Юнайтед" 20 сентября, когда у него обострились проблемы с пахом, изначально возникшие еще в предсезонный период.



Восстановление Палмера проходит медленнее, нежели ожидалось, поэтому рассчитывать на возвращение 23-летнего англичанина стоит только к декабрю.



"Я ошибался. К сожалению, ему потребуется еще около шести недель".



"Мы просто стараемся как можно больше беречь Коула. Важнее всего, чтобы он вернулся полностью здоровым".



"К сожалению, медицинские работники — не волшебники. Никогда нельзя точно знать сроки. Наверное, ему потребуется шесть недель. Мы надеемся, что шести недель будет достаточно. Это проблема, которую нужно оценивать шаг за шагом, неделя за неделей", — цитирует главного тренера "Челси" Энцо Мареску Sky Sports.