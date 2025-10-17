Слот: "Мы пропускаем слишком много голов"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что в этом сезоне его команда пропускает слишком много голов.

На старте нового сезона Премьер-Лиги забитые голых даются "Ливерпулю" с ощутимым трудом, при этом оборона "красных" потеряла прежнюю надежность.



Слот чувствует, что соперники "Ливерпуля" стали больше делать упор на стандартные положения и подачи с флангов, и теперь "красным" нужно под это подстроиться.



"Думаю, если сравнивать с прошлым сезоном, мы можем сказать, что создаем не так много моментов, но у нашей команды по-прежнему наивысший xG при открытой игре и наибольшее количество ударов, но мы пропускаем слишком много голов".



"Девять пропущенных голов, включая четыре после стандартов, хотя стандарты были нашей сильной стороной. Это не отражает количество моментов, которые мы позволяем создавать соперникам. Остальные пять — это два после быстрых прорывов и три с открытой игры".



"Мы позволяем слишком много подавать с флангов, и это одна их вещей, в которых нам нужно прибавить. Как сказал Виргил (Ван Дейк), это означает, что команды играют против нас по-другому, нежели в первой половине прошлого сезона".



"Кроме того, в первых семи матчах наши соперники совершили одну треть от количества дальних передач за весь прошлый сезон".



"Поэтому нам нужно найти ответы, и первый ответ — не пропускать так много голов, потому что, если вам стало сложнее забивать свои голы, то лучше всего не пропускать слишком много", — цитирует Слота Sky Sports.