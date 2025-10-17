Англия хочет занять базу "Интер Майами" на ЧМ-2026

FA ведет переговоры с бывшим полузащитником "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвидом Бекхэмом об использовании тренировочной базы его "Интер Майами".

Разгромив Латвию со счетом 0:5 на текущей неделе, англичане досрочно оформили путевку на Чемпионат Мира следующим летом.



Теперь FA и главный тренер английской сборной Томас Тухель могут сосредоточиться на планировании своей поездки в Соединенные Штаты, Канаду и Мексику.



По информации Sky Sports, Ассоциация уже вступила в переговоры с Бекхэмом, который, будучи совладельцем "Интер Майами", мог бы предоставить команде Тухеля тренировочную базу своего клуба в солнечной Флориде.



Делегация FA уже посетила Форт-Лодердейл и осмотрела базу клуба МЛС, но окончательное решение будет принято после жеребьевки ЧМ-2026 5 декабря.