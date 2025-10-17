МЮ потребует 40 млн. фунтов за Фернандеша летом

"Манчестер Юнайтед" потребует около 40 миллионов фунтов за своего капитана Бруну Фернандеша следующим летом.

Минувшим летом "Юнайтед" мог выручить 100 млн. футов за Фернандеша, однако тот отверг интерес из Саудовской Аравии.



Фернандеш не собирается в саудовскую лигу даже после Чемпионата Мира 2026 года, однако это не значит, что уход полузащитника сборной Португалии из "Юнайтед" следующим летом исключен.



Фернандеш хочет остаться в Европе, если ему суждено покинуть "Юнайтед", и вариант с "Баварией" выглядит более чем реалистичным для 31-летнего игрока.



По информации TEAMtalk, предложения в районе 40 млн. фунтов должно хватить, чтобы убедить "Юнайтед" отпустить Фернандеша следующим летом.