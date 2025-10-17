"Ливерпуль" обратится насчет Шлоттербека

Нико Шлоттербек "Ливерпуль" предпримет попытку заполучить защитника дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербека следующим летом.

"Ливерпуль" пытался укрепить центр обороны еще минувшим летом, но приобретение Марка Гехи из "Кристал Пэлас" за 35 миллионов фунтов сорвалось в последний момент.

Сейчас новый центральный защитник стал "Ливерпулю" еще нужнее, потому что Ибраима Конате находится на пороге заключительного полугода по своему контракту, а Джованни Леони получил тяжелую травму.

Шлоттербека уже некоторое время сватают в "Ливерпуль", и журналист Кристиан Фальк ожидает, что вскоре чемпионы Премьер-Лиги обратятся к "Боруссии" насчет покупки Нико следующим летом.

Контракт Шлоттербека рассчитан до 2027 года, и пока 25-летний игрок сборной Германии игнорирует все попытки "Боруссии" договориться о новой сделке.

Однако "Ливерпуль" — не единственный заинтересованный в Шлоттербеке клуб. За ситуацией Нико также следят "Бавария" и "Реал".




