Кир Стармер раскритиковал решение насчет болельщиков "Маккаби Тель-Авив"
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал решение не пускать фанатов израильского "Маккаби Тель-Авив" на матч Лиги Европы против "Астон Виллы".
Накануне было объявлено, что по соображениям безопасности "Вилла Парк" будет закрыт для фанатов "Маккаби Тель-Авив" 6 ноября.
Такое решение было принято по рекомендации полиции Уэст-Мидлендс, которая не взялась гарантировать отсутствие инцидентов, если израильские фанаты будут допущены на стадион.
Это решение навлекло на себя массу критики и обвинений в антисемитизме, и даже Стармер не остался в стороне.
"Это ошибочное решени. Мы не потерпим антисемитизм на наших улицах. Роль полиции — обеспечить, чтобы все футбольные болельщики могли насладиться игрой, не опасаясь насилия или запугиваний", — гласит твит Стармера.
17.10.2025 07:00
Стартер кусок говна .. все жду когда его уберут уже
