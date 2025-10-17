Кир Стармер раскритиковал решение насчет болельщиков "Маккаби Тель-Авив"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал решение не пускать фанатов израильского "Маккаби Тель-Авив" на матч Лиги Европы против "Астон Виллы".

Накануне было объявлено, что по соображениям безопасности "Вилла Парк" будет закрыт для фанатов "Маккаби Тель-Авив" 6 ноября.



Такое решение было принято по рекомендации полиции Уэст-Мидлендс, которая не взялась гарантировать отсутствие инцидентов, если израильские фанаты будут допущены на стадион.



Это решение навлекло на себя массу критики и обвинений в антисемитизме, и даже Стармер не остался в стороне.



"Это ошибочное решени. Мы не потерпим антисемитизм на наших улицах. Роль полиции — обеспечить, чтобы все футбольные болельщики могли насладиться игрой, не опасаясь насилия или запугиваний", — гласит твит Стармера.