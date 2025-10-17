Андони Ираола. Самый востребованный менеджер Премьер-Лиги

Когда в июне 2023 года Андони Ираола стал главным тренером "Борнмута", он был не слишком известен, но спустя два года он считается одним из самых востребованных специалистов в мировом футболе. Работа, которую он проводит в "Борнмуте". впечатляет и неудивительно, что болельщики "Манчестер Юнайтед" заспамили соцсети своего клуба требованиями заполучить любой ценой испанца.

К новым игрокам нужно относиться терпеливо. Тренеру нужно дать время поработать с новичками, дать им возможность освоить его методы. Рим не был построен за один день — Брайан Клаф пошутил, что он не занимался этой конкретной работой, но даже ему потребовалось три сезона в "Дерби" и "Ноттингем Форест", чтобы повыситься в классе. Это логично — футбол требует времени. Или — можно обратиться к Андони Ираоле.



Летом Ираола потерял трех из четырех защитников и основного вратаря. Пожалуй, ни одна деталь не отражает финансовую ситуацию в современном европейском футболе лучше, чем то, что самые высокие суммы, уплаченные в последнее трансферное окно испанским и французским клубами, были за центральных защитников "Борнмута".



Третий по результативности игрок прошлого сезона, без учета пенальти, также ушел из команды. Можно было ожидать, что сезон, или, по крайней мере, первые несколько недель, будет переходным, но "Борнмут" впервые в высшем дивизионе выиграл три из первых четырех матчей. В первом туре на выезде в Ливерпуль они отыграли два гола, но пропустили за две минуты до конца матча, так что результат мог быть еще лучше. Неудивительно, что "Манчестер Юнайтед" проявляет к нему интерес.



А вот что удивительно, так это то, как быстро Ираола донес свои идеи до игроков. Похожая ситуация была, когда он только пришел на смену Гари О'Нилу в июне 2023. Хотя первые результаты были плохими — серия без побед в первых девяти матчах, игра была многообещающей, и когда в ноябре сложный календарь сменился более благоприятным, "Борнмут" выиграл шесть матчей из семи.



В том сезоне они заняли 12-е место, а в прошлом — девятое, и, возможно, было странное чувство разочарования от того, что, несмотря на лучший результат в истории клуба в Премьер-Лиге, он мог быть еще лучше. В четырех матчах подряд весной — против "Тоттенхэма", "Брентфорда", "Ипсвича" и "Вест Хэма" — они имели значительно лучший xG, чем у соперника, но не смогли победить.



Если бы они выиграли эти четыре матча, то заняли бы шестое место, оказавшись выше "Астон Виллы". После матча со "шпорами", когда они вели 2:0 в середине второго тайма, но в итоге сыграли вничью, Ираола был в ярости из-за того, что, по его мнению, команда не проявила достаточной игровой смекалки. "Большие команды находят способы побеждать", — сказал он. — "Нам нужно быть более эффективными".



Достаточно ли эффективен "Борнмут" в этом сезоне — вопрос спорный. Хотя они выиграли четыре матча, в которых у них был превосходный xG, только один (с "Фулхэмом" — 3:1) был выигран с разницей более чем в один гол, и это несмотря на то, что "Вулверхэмптон" остался вдесятером после 49 минут матча.



Они играли с "Тоттенхэмом" даже лучше, чем в аналогичном матче прошлого сезона, но победили только 1:0. Учитывая, что это только второй раз, когда "Борнмут" выиграл у "шпор", не слишком много кто жаловался на разницу в счете. То, что такие вопросы вообще могут быть предметом обсуждения, свидетельствует о том, как далеко продвинулся клуб под руководством Ираолы.



Но ясно одно: несмотря на все изменения, "Борнмут" остается грозным соперником. Такое раздражение со стороны Ираолы было редким явлением — он не склонен к вспышкам гнева. В его манерах есть серьезная строгость, которая в сочетании с его свитерами с круглым вырезом вместо рубашек с воротником придает ему вид вдохновляющего учителя географии.



Он играл под руководством Марсело Бьелсы в том замечательном сезоне 2011/12, когда "Атлетик" из Бильбао покорил Европу, дважды обыграв "Манчестер Юнайтед", что в то время было настоящим достижением, но затем выдохся и уступил мадридскому "Атлетико" в финале Лиги Европы. Однако, по правде говоря, более непосредственное влияние на него, вероятно, оказал Эрнесто Вальверде, который играл под руководством Йохана Кройфа в "Барселоне" и сменил Бьелсу в "Атлетике".



С этим согласен и сам Ираола, называя именно Вальверде своим главным учителем: "В моем случае особенным человеком был Эрнесто Вальверде — это очевидно, потому что он был тем, кто принял меня в "Атлетик" в 16 лет. Он был тренером команды U-18, а также моим тренером, когда я играл во второй команде "Атлетика". Он был тем, кто дал мне шанс дебютировать. Даже после этого он был моим тренером, когда я покинул клуб примерно 13 лет спустя — он вернулся после работы в других клубах и оказал большое влияние на мою тренерскую карьеру, и сегодня он по-прежнему является нашим тренером. "Атлетик" — моя команда, и для меня он, вероятно, был ключевой фигурой, если говорить о тренере, который повлиял на мою карьеру".



Но не забывает и о Бьелсе: "У меня были очень хорошие тренеры. Сейчас многие спрашивают меня о Марсело Бьелсе, и я считаю, мне очень повезло, что он был моим тренером в течение двух сезонов. Он человек, который смотрит на игру по-другому, и я думаю, что это очень полезно, когда ты собираешься перейти к тренерской карьере. Я никогда не был его игроком, но мне всегда нравилось, когда мы играли против команд Карло Анчелотти. Для человека, который добился такого блестящего успеха, выиграл так много в крупных клубах, он очень нормальный, когда с ним разговариваешь, когда сталкиваешься с ним. Это человек, с которым у меня всегда были хорошие отношения".



Влияние Бьелсы прослеживается в агрессивном прессинге, ориентированном на отдельных игроков, и в том, как команда Ираолы с удовольствием бегает с мячом. Энергичность и задор — это чистый "биельсизмо". Когда Хосеп Гвардиола в прошлом сезоне признал, что футбол ушел от классического juego de posicion, который он сделал модным, и перечислил команды, которые, по его мнению, играют в самый современный футбол, то есть сочетают принципы его игры с более свободной концепцией, основанной на беге, "Борнмут" Ираолы был среди них.



Напор и скорость — часть стиля Ираолы. Он с удовольствием дает свободу действий Антуану Семеньо. Ему нравятся фулбtки, которые рвутся вперед: новичок Адриен Трюффер уже чувствует себя комфортно на левом фланге, его рывки создали проблемы "Ливерпулю" в первом туре. А вот игрок, которого он заменил, кажется утратившим свою значимость в "Ливерпуле" — в немного другой системе, с другими обязанностями Милош Керкез вынужден заново учиться игре.



Но Ираола не догматик. Бьелса с его требованием постоянного прессинга был революционером в свое время, и его мышление лежит в основе большей части современного футбола. Он стоит в одном ряду с Валерием Лобановским, Арриго Сакки и Михелсом в великой четверке, которая обеспечила то, что сейчас все прессингуют. Но эволюция в футболе происходит быстро, и с точки зрения современности его палитра выглядит ограниченной. Сегодня все прессингуют, но не обязательно повсюду и все время.



В большинстве матчей "Борнмута" в этом сезоне "вишни" совершили восемь или девять отборов мяча на половине поля соперника. В выездном матче с "Тоттенхэмом", они совершили 19 таких отборов. Из них только один был в центральной трети поля. Была явная цель — прессинговать фланговых защитников "Тоттенхэма", не давая им продвигаться вперед и строить игру так, как предпочитает Томас Франк. Это сработало на отлично — точность пасов Педро Порро составила 56%.



Но "Борнмут" не переусердствовал — по сути, они позволили центральным защитникам "шпор" владеть мячом, и это означало, что они могли держать одного игрока глубже, чем "Манчестер Сити", когда "шпоры" нанесли им ущерб серией прямых передач. Микки Ван де Вен, отправлявший длинные диагональные пасы на закрытого Бреннана Джонсона, как и следовало ожидать, не был особенно эффективен. "Шпоры" нанесли всего пять ударов, один из которых был в створ ворот.



Контракт Ираолы истекает в конце этого сезона. "Борнмут" заинтересован в его продлении. Но этот умный, современный, гибкий и способный быстро вносить изменения тренер, безусловно, предназначен для более великих дел. Очевидно, что первым заинтересованным в таком специалисте тренером называется "Манчестер Юнайтед".



Сможет ли он спасти "Юнайтед"? Сможет ли кто-нибудь? Открытый вопрос, который пока что неактуален до тех пор, пока Рубен Аморим пользуется доверием руководства клуба и пытается внедрить свои идеи на "Олд Траффорд".



Эксперты же спорят о том, удачный старт "Борнмута" — это больше про удобный календарь или про гениальность Ираолы, сумевшего найти замену Керкезу, Забарному, Хейсену и Уаттара, которые принесли "вишням" кучу денег, но не оказались незаменимыми благодаря работе менеджера. Правда, наверное, посередине, так как календарь у "Борнмута" действительно был удобным, но все же промежуточное четвертое место после семи туров — совсем не то, что ждали от потерявшей целый ряд лидеров команды Ираолы.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru