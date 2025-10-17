Клубы Премьер-Лиги не определились насчет потолка зарплат

Клубы Премьер-Лиги разошлись во мнениях насчет введения потолка зарплат.

Некоторое время назад клубам Премьер-Лиги была предложена на рассмотрение модель "top-to-bottom anchoring" — или TBA.



Суть TBA в то, что каждому клубу Премьер-Лиги разрешено тратить на зарплаты игроков, на агентов и на трансферы в пять раз больше, нежели зарабатывает последний клуб дивизиона за счет телетрансляций и призовых.



Это означает, что для клубов появляется потолок, который не зависит от того, сколько эти сами клубы зарабатывают. Такого рода идея понравилась не всем. Даже существует мнение, что это нововведение может повлечь исход звезд из Премьер-Лиги.



В данный момент у клубов Премьер-Лиги нет единого мнения на этот счет, но все решится во время голосования 21 ноября, сообщает BBC.