Скоулз не видит "здравого смысла" у МЮ

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз поставил под сомнение трансферную политику "красных дьяволов" насчет нападающих.

Минувшим летом "Юнайтед" приобрел на острие атак Беньямина Шешко, а Расмуса Хейлунда отправил в "Наполи".



Скоулзу кажется, что "Юнайтед" наступает на грабли. Пол считает, что "дьяволы" должны обладать тремя или четырьмя центральными нападающими.



"Посмотрите на Расмуса Хейлунда, 22-летнего парня, который пришел, когда ему было 20 лет".



"Он оказался единственным центральным нападающим в "Манчестер Юнайтед", и все давление обрушилось на него, с чем он не смог справиться. Так нельзя было делать, чтобы ему всегда приходилось играть. Они должны обладать тремя-четырьмя центральными нападающими".



"А что они сделали этим летом? Они отпустили его, купили очень похожего игрока, точно такого же возраста! 22 года. Шешко хорошо начал, и кажется, он прибавляет. Но где здесь здравый смысл?"



"Когда к нам пришел Оле (Гуннар Сульшер), ему было 22, и если бы у нас не было других центральных нападающих, и ему бы приходилось играть каждую неделю, тебе бы захотелось прикончить его!" — цитирует Скоулза Daily Mail.