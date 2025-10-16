"Рома" готова арендовать Зиркзее

Итальянская "Рома" готова сделать предложение об аренде нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее.

Минувшим летом "Юнайтед" значительно укрепил свою переднюю линию, в результате чего 24-летний Зиркзее оказался на обочине планов главного тренера Рубена Аморима.



В этом сезоне Зиркзее отметился лишь четырьмя появлениями на замену во всех соревнованиях, не совершив ни одного результативного действия, и это ставит под угрозу место Джошуа в заявке сборной Голландии на ЧМ-2026.



Как сообщает The Times, "Рома" внимательно следит за ситуацией Зиркзее и готова обеспечить Джошуа игровой практикой на вторую половину сезона.



Добавим, свой последний гол Зиркзее забил еще в апреле.