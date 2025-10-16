Шестеро игроков МЮ не тренировались перед матчем с "Ливерпулем"
Шестеро игроков первой команды "Манчестер Юнайтед" пропустили тренировку в четверг.
В ближайшее воскресенье "Юнайтед" проведет важный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", и главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим рискует недосчитаться ряда игроков на "Энфилде".
И если отсутствие Лисандро Мартинеса будет ожидаемым, то Нуссаир Мазрауи не смог оправдать робкие надежды и вернуться раньше срока.
Также в четверг не тренировались Каземиро, Бруну Фернандеш, Амад Диалло и Матеус Кунья, однако им Аморим лишь предоставил дополнительное время на отдых, сообщает Daily Mail.
даже без ключевых игроков заставят "Ливерпуль" потерять очки. а с последними пятью - вынесут его
